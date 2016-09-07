В Севилье побит температурный рекорд

Севилья побила собственный сентябрьский температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки 44,6 градуса в тени. Это на два градуса выше самого высокого исторического значения, зарегистрированного в сентябре. В 1988 году был отмечен последний максимум, который равнялся 42,6 градуса.

Представитель Государственного метеорологического агентства Андалусии Луис Фернандо Лопес Косин заявил, что своего пика температура достигла в 17:20 в понедельник. Он не исключил, что рекорд в этом месяце будет побит еще раз. В целом в агентстве считают, что в этом году сентябрь будет теплее, чем обычно.

В настоящее время метеорологи объявили оранжевый уровень пожароопасности в Севилье, Кордове, Гранаде и Хаэне при температурах, которые могут достигать 42 градусов. Желтый код в Кадисе, Уэльве и Малаге, где столбики термометров поднимутся до 39 градусов. Для сентября это аномальная жара, однако в агентстве ждут, что к концу недели она начнет существенно спадать.