В Таррагоне прошел массовый заплыв в открытом море

В Таррагоне состоялся массовый заплыв на дистанцию в 3,2 километра, который прошел через четыре местных пляжа. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на клуб Club Natació Tarraco, организующий мероприятие Open Water Tarragona.

Маршрут прошел в открытом море рядом с пляжами Льярга, Савиноса, Аррабасссада и Миракл. Отправной точкой стала южная часть пляжа Льярга, а финишем – северная часть пляжа Миракл.

В рамках мероприятия также был организован небольшой заплыв, призванный познакомить всех желающих с плаванием в открытом море и поспособствовать развитию данного вида спорта. Он ориентирован на детей в возраст до 14 лет, а также лиц с ограниченными возможностями. Его протяженность составила 800 метров. Маршрут охватил центральный и северный районы пляжа Миракл.