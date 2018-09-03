В разных странах мира туристов предупреждают о напряжённой ситуации в Каталонии

Германия, Великобритания, США, Австралия и Канада выпустили предупреждения для туристов о нестабильной обстановке в Каталонии в преддверии первой годовщины незаконного референдума в регионе.
Власти разных стран, граждане которых составляют значительную долю туристов в Испании, призывают соблюдать меры предосторожности, в связи с «напряжённостью» в каталонском обществе.
Министерства иностранных дел Германии, Великобритании и Австралии отмечают, что вероятны демонстрации и политические акции. Немецкие власти, к тому же, выделяют 11 сентября и 1 октября как дни, в которые туристам следует быть особо осторожными на улицах каталонских городов. Власти США и Канады отмечают, что обстановка в автономном сообществе по-прежнему неспокойна.
Вдобавок к политической нестабильности, рекомендации для туристов включают предупреждения о возможных забастовках и напоминания о террористических угрозах.
Этим летом, по предварительным оценкам, туризм в Каталонии сократился на 5% по сравнению с прошлогодними показателями.Темы: Туризм Барселона