В провинции Сьюдад-Реаль пройдет культурно-гастрономический фестиваль Jamón Spain

Первый культурно-гастрономический фестиваль Jamón Spain пройдет в муниципалитете Вальдепеньяс в провинции Сьюдад-Реаль 25 и 26 марта. Посетить его можно будет с 11:00 до 18:00 и с 19:00 до 00:00 в субботу и с 11:00 до 17:00 в воскресенье. Вход будет бесплатным. На 65 стендах посетители смогут продегустировать и приобрести продукцию, произведенную в Кастилии – Ла-Манче, Галисии, Кантабрии и Астурии.

Начнется фестиваль в субботу в 11:30. В 12:00 стартует II Национальный конкурс нарезчиков хамона Trofeo Jamón Spain Ciudad del Vino Valdepeñas, в котором примут участие десять профессионалов. В 13:00 состоится дегустация вина от винодельни Bodegas Mureda и сыра Queso Manchego Chisquero. В это же время начнется выставка классических автомобилей и старинных мотоциклов. Еще через полчаса состоится кулинарный шоу-класс от Даниэля дель Торо, участника конкурса Master Chef. В 15:30 начнется концерт местной танцовщицы фламенко Марты Серрано, аккомпанировать которой будут певица Мариан Фернандес и гитарист Хосе Фернандес де Кордоба.

Помимо этого, гостей ждет выставка джин-тоников и коктейлей от бармена Эсекьеля Санчеса, владельца ресторана“El Patio de Ezequiel в городе Альмагро и Хосе Муньоса из заведения The Seven в Томельосо. В 16:30 свое мастерство продемонстрируют бариста во главе с Феликсом Трухильо из профессиональной ассоциации Мурсии.

В 19:15 начнется мероприятия «Вино в старину: иберы, римляне и Средневековье», в рамках которого энологи Хосе Луис Мартинес и Хосе Санчес проведут дегустацию. В 21:30 зрителей ждет гитарный концерт с участием Кристино Кинтаны, Луиса Фернандеса и Марии Анхелес дель Альмедина.

В воскресенье фестиваль начнет работу в 11:00. В 12:30 состоятся конкурс на лучшую картофельную тортилью, а также дегустации шампанского Singer и хамона.