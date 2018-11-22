В провинции Сьюдад-Реаль открылся новый пятизвёздочный отель

Новый отель расположен менее чем в 15 км от города Вальдепеньяс на месте фермы. К пятизвёздочному комплексу прилегает территория в 1000 га, которая включает оливковые плантации, поле для гольфа на 18 лунок и два теннисных корта и собственный аэродром для частных самолётов и вертолётов.

Основная часть отеля представляет собой четыре башни, соединённые центральным двориком. В отеле 61 номер площадью от 32 до 82 м2. На улице есть бассейн площадью 300 м2, а внутри – большой спа-центр, где предлагают различные программы ухода, для которых используют масло из оливок, собранных прямо на ферме.

Кроме того, на территории отеля имеется отдельный охотничий павильон. К услугам клиентов – круглосуточный тренажёрный зал, конференц-залы и детские комнаты, а также помещения для проведения мероприятий.

В ресторане Retama делают упор на местные продукты и подают блюда традиционной ламанчской кухни: чесночный крем-суп, салат «пипиррана» с треской, мясо куропатки или оленя. Ещё один ресторан Prado Lounge обещает более неформальное меню с использованием сезонных продуктов. К тому же,, в отеле есть винный погреб с 200 видами со всего мира, среди которых особо выделяются вина Кастилии-Ла-Манчи из категории защищённых по происхождению.

В окрестностях постояльцам предлагают провести время на свежем воздухе: подняться на воздушном шаре, отправиться на пикник, понаблюдать за птицами, сходить в пеший поход, совершить конную или велопрогулку, спуститься по реке на каноэ или заняться каньонингом, а также посетить сыродельни и винодельни региона.