20% туристов едут в Испанию из-за национальной кухни

В 2017 году Испанию посетило почти 82 млн туристов. По оценкам Испанской королевской академии гастрономии, для 20% из которых национальная кухня стала главным критерием при выборе направления для путешествия.

Президент академии Рафаэль Ансон заявил, что гастрономическая составляющая представляет собой ключевой фактор и «почти все туристы», побывавшие в Испании, с восхищением вспоминают о её кухне. Выступая на IV Саммите шопинг-туризма и экономики, который проходит в Мадриде, глава академии также отметил, что гастрономия и продовольствие играют важную роль в экономике и на них приходится 33% ВВП Испании.

Рассуждая о том, почему испанская кухня столь привлекательна для туристов, Ансон подчеркнул, что страна отличается высококачественными продуктами с доступными ценами, которые дополняются гостеприимством, традициями и культурой.

С другой стороны, глава гастрономической академии заявил, что данная сфера выделяется отсутствием вмешательства со стороны государственных органов, что даёт свободу для инноваций частному сектору.