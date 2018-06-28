В порту Малаги построят отель-небоскрёб

Строительством займётся компания Andalusian Hospitality II, которая принадлежит катарскому инвестору Абдулле Аль-Дарвишу.

Hotel Suites Málaga Port будет рассчитан на 352 номера пяти типов: 280 стандартных комнат, включающих спальню и санузел, 20 номеров улучшенной категории со спальней, санузлом и гостиной, 24 обычных сьюта, 16 сьютов повышенной комфортности и 12 королевских сьютов с двумя спальнями, тремя санузлами и двумя гостиными.

В отеле также будут магазины и развлекательная зона. Сумма инвестиций в проект приближается к 116 млн евро. Ожидается, что строительство может начаться к 2020 году, и отель сможет открыть свои двери в 2023.