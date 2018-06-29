Из-за питбуля в аэропорту Ибицы задержали самолёты

Более десятка рейсов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Ибицы из-за собаки на взлётно-посадочной полосе.

Как сообщили в Управлении воздушного транспорта и аэропортов Испании Aena, рейс, следовавший на Ибицу из Лондона, пришлось перенаправить в аэропорт Пальмы. Задержка 11 вылетов составила около двух часов.

Питбуль был замечен на взлётно-посадочной полосе около 08:00. Примерно через полчаса работникам аэропорта при содействии пожарной службы Ибицы удалось поймать животное. После этого пса забрала полиция. Его доставили в центр для собак Can Dog в городе Сан-Хуан-Баутиста.

В Aena отмечают, что это не первый подобный случай в аэропорту Ибицы. Проводятся проверки, чтобы выяснить, каким образом животные попадают на взлётно-посадочную полосу и принять соответствующие меры по обеспечению безопасности.