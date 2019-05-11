В отелях Мадрида и Барселоны проходит месяц тапас

Месяц тапас проводится уже четвертый год подряд. В этом году упор делается на местную кухню - в качестве базовых ингредиентов повара используют продукты, характерные для той местности, которую они представляют.

Отведать тапас можно за 8 евро. В эту стоимость входят закуски и бокал вина. При этом не обязательно быть постояльцем отеля. Программки с маршрутом по всем отелям-участникам можно найти в лобби любого из них.