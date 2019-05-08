На острове Фуэртевентура смогли избавиться от комара - переносчика денге

Ученые сообщили об успехах в борьбе с распространением на канарском острове Фуэртевентура комара Aeges aegypti, который является переносчиком лихорадки денге - тяжелого вирусного заболевания.
Опасные комары были обнаружены в ноябре 2017 года в городке Пуэрто-дель-Росарио. Почти за полтора года ученым при активном содействии местных жителей удалось полностью освободить остров от переносчика лихорадки. Помощь островитян заключалась в том, что они добровольно покидали свои дома на время фумигации - обработки помещений специальными ядами.
По словам специалистов, опыт Фуэртевентуры нужно брать на вооружение остальным уголкам планеты, потому что «редко когда удается так быстро справиться с этими насекомыми».Темы: Туризм