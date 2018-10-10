В Мадриде проведут 200 бесплатных экскурсий по Пасео-дель-Прадо и Ретиро

Мэрия Мадрида организует в октябре и ноябре 200 туров по парку Ретиро (Parque Retiro) и бульвару Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado). Они будут проходить по выходным, а также в праздничные дни: 12 октября, 1, 2 и 9 ноября.

Экскурсии бесплатные, но для их посещения необходимо заранее зарегистрироваться на сайте reservaspatrimonio.es.

По словам столичных властей, одна из целей этой инициативы – «удовлетворить растущий интерес жителей Мадрида к более глубокому знакомству с городом через его наследие». В мэрии также отметили, что это первое мероприятие в рамках продвижения города как кандидата на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пасео-дель-Прадо соединяет площадь Пласа-де-Сибелес (Plaza de Cibeles) и площадь Императора Карла V (Plaza del Emperador Carlos V). Это пространство сформировалось в XVI веке и относилось к окрестностям монастыря Святого Иеронима. Городская застройка здесь начала появляться по приказу короля Филиппа II, а в конце XVIII века Карл III превратил его в Салон Прадо с пышным декором и фонтанами, часть из которых сохранились до сегодняшних дней. В разные эпохи на Пасео-дель-Прадо возводились дворцы и разные государственные здания.

Экскурсия по бульвару будет продолжаться около часа. Каждый тур рассчитан на группу не более 20 человек. Начало – у фонтана Fuente de Apolo рядом с пересечением с улицей Мадрасо (Calle Madrazo).

Что касается парка Ретиро, его история связана с королевской резиденцией Buen Retiro, которая включала большой дворец с внутренними двориками и парк. Ретиро сильно пострадал во время Пиренейских войн от рук французов, которые часть сооружений разрушили, ещё часть превратили в казармы. После того, как парк перешёл в собственность мэрии Мадрида во второй половине XIX века, началось его восстановление и реконструкция.

Тур по парку также будет длится 60 минут в группах до 20 человек. Место встречи – у ворот Филиппа IV (Puerta de Felipe IV).