Сеть отелей Paradores подарит рождённым 9 октября 2018 бесплатное проживание

Сеть исторических отелей Paradores 9 октября 2018 года отметила своё 90-летие и по случаю юбилея объявила о проведении акции: бесплатное проживание в одной из гостиниц сети на двух человек всем детям, родившимся в этот день.

Чтобы дети могли получить подарок, родители должны зарегистрировать их на сайте, представив в подтверждение свидетельство о рождении. Подарок полагается также и детям, усыновлённым 9 октября 2018 в Испании.

Первый отель сети Parador de Gredos в Авиле был открыт королём Альфонсо XIII в 1928 году. С тех пор сеть разрослась и сейчас включает 96 отелей с 6000 номеров.