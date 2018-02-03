В Мадриде появятся «Голодные игры»

Американская компания Lionsgate объявила о своём намерении создать в центре Мадрида центр развлечений, где посетители смогут пережить «опыт» её самых популярных франшиз: от «Дивергента» до «Голодных игр».

Тематическая площадка станет первой в своём роде в Европе и второй в мире после Нью-Йорка. Известно, что центр будет включать ресторан, кинотеатр и лаунж-зону, оформленную по мотивам сериала «Безумцы». Главные аттракционы предполагают полное погружение в атмосферу «Голодных игр» и «Дивергента». Среди них полоса препятствий, скалодром, симулятор перемещения тела в пространстве, которые будут дополнены VR-технологиями.

Тематический парк расположится в районе станции Principe Pio. Он будет создан в сотрудничестве с испанским оператором парков развлечений Parques Reunidos

В Нью-Йорке центр Lionsgate откроется в 2019 году, а в испанской столице открытие запланировано на 2020 год.