Airbnb запускает на Майорке сервис по аренде террас

Платформа Atiko, с помощью которой владельцы частных террас могут сдавать их в аренду для проведения мероприятий, приходит на Майорку.

Сервис, принадлежащий Airbnb, уже функционирует в Барселоне и Мадриде. Арендаторы могут использовать террасы для проведения вечеринок, обедов или ужинов, барбекю, занятий йогой или фотосессий.

Расширение присутствия на территории Испании продиктовано успехом Atiko в Мадриде и Барселоне. На Майорке сервис заработает летом 2018 года.

Как рассказывают создатели Atiko, идея создания этой платформы возникла у них, когда они арендовали квартиру в Барселоне и хотели устроить барбекю, но съёмное жильё не имело террасы.

Принцип работы Atiko такой же, как и у Airbnb, однако, в отличие от последнего, новый сервис ориентирован, в первую очередь на местных жителей, а не на туристов.