В Мадриде объединили ресторан и эскейп-рум

Квесты и эскейп-румы пользуются большой популярностью в Мадриде, а их организаторы придумывают новые идеи, чтобы угодить искушённым посетителям. Одна из новинок – ресторан, совмещённый с квест-румом, где посетителям предлагают пообедать или поужинать и заодно разгадать загадки убежища времён Гражданской войны, в котором расположено заведение.

В Enigmatiumroom квест начинается уже на подходе к ресторану. В заведении секретно всё: от названия до расположения и меню. Участникам на электронную почту присылают письмо с подсказкой, которая должна привести в место, где проходит игра.

За столом появляются новые загадки, а некоторые подсказки кроются в подаваемых блюдах. На протяжении всего вечера игроков сопровождает актёр, который помогает погрузиться в исторический контекст. Чем больше команда соберёт подсказок за ужином, тем проще ей будет выбраться из убежища после десерта.