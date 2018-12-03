В Испании выбирают «7 сельских чудес»

Платформа аренды жилья Homeaway представила список из двух десятков претендентов, которые могут попасть в список «7 сельских чудес Испании» 2018 года.

Ежегодная премия присуждается уже в седьмой раз.

Все пользователи, которые хотят отдать свой голос и поучаствовать в выборе сельских чудес в этом году, могут сделать это онлайн вплоть до 18 декабря.

В прошлом году первое место занял муниципалитет Гуадалупе в провинции Касерес. В нынешнем году от неё выдвигается Робледильо-де-Гата, На второй строчке в предыдущий раз оказался Потес в Кантабрии, а в 2018 провинция представлена городком Сантильяна-дель-Мар.

Среди других претендентов андалусские поселения Вехер-де-ла-Фронтера в Кадисе и Кармона в Севилье, ламанчские Альмагро в Сьюдад-Реаль и Тембеке в Толедо, кастильские Куэльяр в Сеговии и Мединасели в Сории, а также Рибадеселья в Астурии и Чельва в Валенсии.