В Каталонии туристы смогут любоваться цветущими деревьями с воздушного шара

В Айтоне (Лерида, Каталония) запустили новый туристический проект, приуроченный к сезону цветения персиковых и нектариновых деревьев. Насладиться видами предлагают во время полёта на воздушном шаре.

24 человека стали на этой неделе первыми пассажирами воздушного шара, совершившего полёт над ковром из деревьев в цвету. В их числе были представители мэрии и журналисты, а также посетители из Барселоны и Валь-д'Аран.

Также в муниципалитете организуются полёты на самолёте и туры с гидом по цветущим плантациям. В качестве гидов выступают местные жители и фермеры, которые показывают самые живописные места, а также рассказывают об истории, наследии и легендах этой местности.

На выходные, когда цветение фруктовых деревьев достигло своего пика, туры забронировали 2 тысячи человек. Ожидается, что общее число посетителей, желающих насладиться пейзажем в том или ином формате, составит до 10 тысяч.

Сезон цветения в Айтоне продлится до 20 марта.