По маршруту Мадрид-Севилья запущены дополнительные поезда AVE

Железнодорожная компания Renfe с 16 марта пустила дополнительные высокоскоростные поезда по маршруту Мадрид-Севилья. Со вторника по воскресенье поезда AVE будут ходить ежедневно.

Таким образом, число еженедельных рейсов между испанской столицей и Севильей увеличится на 12 и составит в общей сложности 246.

По четвергам, пятницам и воскресеньем будет больше вечерних высокоскоростных рейсов. Со станции Atocha в Мадриде поезда будут отправляться в 20:00, из Santa Justa в Севилье – в 20:15. В обоих случаях поезда будут прямыми, без промежуточных остановок.

По вторникам и средам появятся дополнительные дневные поезда. Новые рейсы будут отправляться в 13:00 из испанской столицы и в 14:45 – из Севильи.

В субботу будут ходить два новых поезда во второй половине дня отправлением в 19:00 из Мадрида и 18:45 – из столицы Андалусии.