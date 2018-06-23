В Касересе появилась новая историко-культурная ценность

Как сообщается в Официальном вестнике, статус объекту был присвоен декретом 60/2018 от 15 мая. В публикации отмечается, что графский дворец является важным элементом городской застройки Пасарон-де-ла-Вера и знаковым образцом гражданского строительства комарки Вера.

Нынешнее сооружение сформировалось в несколько этапов, во время которых к нему добавлялись новые пристройки. Для строительства основной части применялась каменная, тесовая и кирпичная кладка. Фасад имеет два этажа, а торцовая часть состоит из трёх уровней, что связано с перепадами высоты. Рядом с дворцом разбит сад.