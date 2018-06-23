Пассажиропоток в аэропортах Севильи и Валенсии стремительно растёт

Анализ ACI Europe включает данные по 243 аэропортам Европы, на которые приходится 88% пассажиропотока в Европе. По состоянию на конец апреля 2018 года, число пассажиров в целом по Европе выросло на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, пассажиропоток в пределах Европейского Союза увеличился на 3,4%, что меньше чем в начале года, когда рост составлял 6,2%.

ACI Europe делит аэропорты на четыре категории по объёму годового пассажиропотока: более 25 млн пассажиров, 10-25 млн, 5-10 млн и менее 5 млн. В первой категории рост составил 4,1%, во второй – 5,1%, в третьей – 6,4%, в четвёртой – 7,6%. Аэропорты Севильи и Валенсии относятся к третьей категории и демонстрируют одни из самых высоких уровней роста. В столице Андалусии зарегистрирован рост в 22,5%, в Валенсии – 18,7%. Среди аэропортов той же категории самый значительный рост зафиксирован в аэропорту Неаполя (25,8%).

Самый большой рост наблюдался в аэропортах итальянского Фоджи (169%) и болгарского Бургаса (135,9%), которые принимают менее 5 млн пассажиров.