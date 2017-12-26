В Испанию приходит ураган «Бруно»

Ураган, получивший имя «Бруно», приближается со стороны Атлантического океана к Западной Европе. Он принесёт с собой дождливую погоду в континентальную часть Испании и на Балеарские острова.

Эпицентр урагана будет находиться вдали от Пиренейского полуострова – в районе Ла-Манша, однако, радиус его действия частично захватывает и Средиземноморье.

Как сообщает Государственное метеорологическое агентство (Aemet), начиная со вторника, в Галисии и Кантабрии ожидаются обильные осадки, возможны грозы и град. Снег выпадет, в основном, в горных районах на севере и северо-западе Испании. В Пиренеях и в Кантабрийских горах выпадет до 20-30 мм снега, в центре страны и в Иберийских горах – 5-10 мм снега. В среду к вечеру, по прогнозам синоптиков, в северной части полуострова интенсивность осадков уменьшится.

Температура воздуха днём снизится по всей Испании. Также ожидается сильный ветер с порывами до 70-80 км/ч на большей части Пиренейского полуострова и Балеарских островов. В северной и северо-западной части порывы ветра могут достигать 100-110 км/ч.

В четверг в Испанию придёт новый атмосферный фронт со стороны Атлантического океана, который, однако, не принесёт ощутимых изменений в погоде. В горах продолжатся снегопады.