Испанцы потратят на новогодние путешествия 402 евро

Средняя стоимость кратких новогодних вылазок, которые испанцы совершают на Новый год, в этом году выросла на 41% и составила 402 евро, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные тематического портала Weekendesk.es.

Количество бронирований выросло на 81%, а продолжительность подобных поездок – до 2,1 ночи: многие жители страны воспользовались тем, что в этом году праздник выпадает на воскресенье и понедельник, и продлили свое путешествие.

Среди автономных сообществ страны самым востребованным направлением стала Андалусия, на долю которой пришлось 27% поездок. По сравнению с прошлым годом ее популярность выросла на 126%. Самой популярной провинцией региона оказалась Гранада. Второе место занимает Каталония (16%), а третье досталось Валенсии (11%). Четвертую строчку заняла Кастилия и Леон (10%), а замкнул первую пятерку Арагон (8%). Довольно популярным направлением также оказался Лиссабон, которому досталось шестое место.

Что касается туристических пакетов, то в этом году особой популярностью среди туристов пользуются так называемые спранчи – концепция, сочетающая в себе визит в СПА и бранч.

Чаще других в новогоднюю ночь путешествуют жители Валенсии, на долю которых пришлось 19% от общего числа подобных бронирований. За ними следуют каталонцы (18%) и мадридцы (16%). Несмотря на то, что большинство заказов было совершено жителями Испании, значительная их часть – 12% - также пришлась на долю французов, которые предпочли для отдыха Барселону, Андорру и каталонские Пиренеи.