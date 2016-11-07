В большинство районов Испании пришло резкое похолодание

В окрестностях Кантабрийских гор в понедельник выпали сильные осадки, а снежный покров установился на отметке выше 800-1000 метров над уровнем моря. В большинстве районов материковой Испании и на Балеарских островах существенно снизилась температура воздуха. На Канарах она осталась стабильной. В свою очередь, на севере Галисии, в Кантабрии и Наварре установилась пасмурная погода. В некоторых частях этих регионов осадки сопровождались грозами и градом.

В горных районах материковой Испании и близлежащей местности произошли заморозки. В Кантабрии, Бургосе, Леоне и Паленсии был активирован «желтый» уровень тревоги в связи с осадками: толщина снежного покрова в этих районах может достигать 10 сантиметров, а в Астурии, где эта цифра может вырасти до 25 сантиметров, объявлена «оранжевая» тревога. «Желтый» уровень опасности в Уэске и Лериде связан с низкими температурами, которые могут опуститься до -8º.