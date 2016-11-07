Испанские секреты красоты: мыло из хамона и крем из желудей

В XXI веке хамон и окружающая его культура вышли на новые горизонты: теперь самый известный испанский продукт используется даже для изготовления косметики и в качестве интерьерного элемента. Мыло из хамона, кремы для лица с желудевым маслом и сами желуди в качестве украшения дома – вот только некоторые способы его использования вне продовольственного контекста, которые уже стали реальностью и активно реализуются в Испании.

Так, предприниматель из Эстремадуры Исабель Фалькон уже больше двух лет работает над созданием средств для ухода за кожей на основе желудевого масла. Она выпускает кремы для лица и рук, гели для душа, лосьоны для тела и цветочную воду под маркой Bichina Natural. Основная задача Фалькон – расширить существующее предложение, и в ближайшее время она планирует представить на рынке два новых продукта. Свои разработки бизнес-вумен продает через Интернет, однако в перспективе она намерена начать сотрудничество с магазинами Барселоны, Мадрида и Малаги.

Еще одна предпринимательница, Дария Морено, недавно представила собственный бренд De Daría, под которым выпускается первое мыло с хамоном, отмеченное знаком "Гарантия подлинности происхождения" (D.O.) Los Pedroches.

По словам Морено, самая выдающаяся характеристика ее продукта – кремовая текстура которую обеспечивают содержащиеся в хамоне ненасыщенные жиры. В число прочих компонентов также входят оливковое масло и ароматические растения, которые придают мылу приятный запах. Все они также производятся в комарке Валье-де-лос-Педрочес в Кордове. На сегодняшний день De Daría предлагает четыре вида мыла – с лавандой, шалфеем, гвоздикой и крапивой. Каждое из них обладает разными свойствами. Пока приобрести его можно только в твердом виде и только в городе Виляьнуэва-де-Кордова, однако в будущем Морено планирует расширить зону продаж и начать выпуск жидкого мыла и прочих продуктов, например, средств для бритья.

Что касается желудей, то они также часто служат элементом оформления интерьеров. Например, благодаря издаваемым звукам они часто используются в виде украшений на дверь, отмечает дизайнер Каталина Моэдано. По ее словам, сами желуди могут служить украшением дома, а их масла используют в качестве ароматов для дома.