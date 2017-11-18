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          Новости Испании » Новости » Туризм » В Барселоне принимают новые меры по предотвращению террористических атак

          В Барселоне принимают новые меры по предотвращению террористических атак

          12:41 18.11.2017

          Совет Барселоны по вопросам безопасности одобрил ряд новых мер по предотвращению террористической угрозы, сообщают информационные агентства Испании. В их число вошли инициативы по трансформации некоторых улиц в окрестностях Храма Святого Семейства в пешеходные и установка растений, бетонных блоков и других подобных структур в центральных районах. В соответствии с вышеупомянутым решением, для движения транспорта будут закрыты улицы Марина, Сардения и Провенса.

          Помимо этого, ряд более долгосрочных мер будет принят в рамках разработки будущих урбанистических проектов. Специалисты изучат возможность использования городского оборудования как средств защиты в потенциально уязвимых зонах. 

          После августовских терактов власти Барселоны усилили контроль за обеспечением безопасности. В различных точках города были размещены мобильные препятствия, которые теперь заменят фиксированными элементами. Помимо этого, служащие Автономной полиции Каталонии начали обучать своих коллег из Городской гвардии тонкостям обнаружения случаев радикализации населения. 

          Вышеперечисленные меры будут применяться постепенно в последующие дни. Они были разработаны группой специалистов, сформированной после терактов 17 августа с целью изучения рисков и оценки возможности применения дополнительных мер безопасности. В ее состав вошли представители специализированных подразделений мэрии, полицейские, спасатели и другие эксперты. 

          В преддверии Рождества, когда главные торговые улицы города заполнят сотни людей, планируется значительно увеличить число патрулей Автономной полиции Каталонии и Городской гвардии. Основные мероприятия в этот период будут направлены на предотвращение преступлений и контроль за правонарушениями, которые могут помешать спокойствию и отдыху жителей. Помимо этого, в местах особого скопления народа установят мобильные препятствия. 

          Темы: Туризм  Барселона

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