The Shopping Night Barcelona перенесет любителей шопинга в 60-70-е годы

30 ноября с 20:00 до 1:00 на проспекте Грасиа в Барселоне в восьмой раз пройдет мероприятие The Shopping Night (TSNB), пишет издание El Periódico. Оно перенесет любителей шопинга в эпоху 60-70-х годов прошлого столетия, когда в городе царило движение «левых» интеллектуалов Gauche Divine.

По словам председателя Ассоциации коммерсантов проспекта Грасиа Ллуиса Санса, в этом году организаторы столкнулись с определенными сложностями: так, из-за политической нестабильности сократилось число спонсоров. Впрочем, Санс заверил, что вечеринка будет крайне успешной в любом случае. Он также подчеркнул, что в этом году основной ее темой станет движение Gauche Divine, которое зародилось в городе ровно 50 лет назад и кардинальным образом изменило жизнь его общества. Хедлайнерами The Shopping Night станут актриса Тереса, диджеи The Tripletz, актер Жузеп Ферре и модель Джессика Гойкоэчеа.

Директор TSNB Ноэми Талеро отметила, что это событие является самым важным в городе с точки зрения динамизации сектора торговли. Его пространство будет поделено на несколько тематических секторов, 7 из которых разместятся на проспекте Грасиа, а еще 2 – на улице Провенса. Официальная часть под названием «Зима в Кадакесе» пройдет в здании Palau Robert. Школам дизайна будет отведен отдельный сегмент «Революция мини-юбки». Кроме того, гостей ждут сцена («Красный бархат»), гастрономическая зона («Обмен парами») ,а также пространства спонсоров и стенды.