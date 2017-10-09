В Алькала-де-Энарес начал свою работу XIX Рынок Сервантеса

В городе Алькала-де-Энарес в девятнадцатый раз начал свою работу Рынок Сервантеса (Mercado Cervantino), где можно будет приобрести изделия текстильщиков, попробовать блюда традиционной гастрономии XVI века, познакомиться со старинными ремеслами и принять участие в более чем 80 культурных мероприятиях, которые пройдут в Епископских садах, на площади Сервантеса, улице Майор и театре Корраль-де-Комедиас на площади Паласио. Как сообщает газета ABC, работать он будет до 12 октября.

Главными событиями в программе крупнейшего в Испании тематического рынка станут несколько театральных премьер, ночные пиротехнические представления, обширная программа концертов средневековой музыки и непосредственно само торговое пространство, где 400 экспонентов представят медовые напитки, венгерские сладости, изделия ремесленников из Турции, Иерусалима, Индии, Марокко, Тибета и Венгрии, а также образцы кованой и гончарной продукции и хлеб, выпеченный в дровяной печи.

Ежедневно в 18:00 и 19:30 в Епископских садах будут проходить конные турниры. Кроме того, на 7, 8, 9 и 12 октября запланировано дополнительное представление в 13:00. Там же в субботу и воскресенье в 21:30 зрители увидят историческую реконструкцию "Битва при Лепанто". Помимо этого, в выходные на площади Сан-Диего гостей ждет пиротехническое шоу, которое начнется в 22:30.

Кроме того, в эти дни в городе выступит актер Пере Понсе с монологом, посвященном кардиналу Сиснеросу, который сыграл важную роль в жизни города и основал здесь университет Комплутенсе, впоследствии перенесенный в Мадрид. Премьера спектакля состоится в театре Корраль-де-Комедиас 8 октября в 20:00. В дальнейшем вплоть до 12 октября Понсе будет выступать два раза в день, в 20:00 и 22:00.