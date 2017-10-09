В Мадриде появится велошеринг

Мадрид станет первым городом Испании, где начнет свою работу велошеринговая платформа Ofo. Как сообщают информационные агентства страны, в ближайшие недели в столице будут введены в эксплуатацию 110 велосипедов сервиса.

Компания Ofo была основана в 2014 году как альтернатива в сфере устойчивого городского транспорта. В настоящее время она присутствует в 180 городах мира, а численность задействованных в системе велосипедов составляет более 10 миллионов. Сервисом пользуются более 200 миллионов человек. Испания станет для него уже пятнадцатой по счету страной. По условиям соглашения с мадридской мэрией, первые 110 транспортных средств будут распределены между районами Лас-Таблас, Усера и Саламанка. В дальнейшем территорию охвата планируется расширить. Кроме того, платформа может выйти и на рынки других испанских городов, в том числе Севильи, Гранады и Валенсии.

Главным преимуществом услуги является отсутствие фиксированных парковок и вытекающая из него свобода при парковке велосипеда. Определив местоположение ближайшего доступного транспортного средства, пользователь получит код для разблокировки его замка. Завершив поездку, он сможет оставить велосипед на любой авторизованной для этого стоянке.

"Мы считаем, что Мадрид активно демонстрирует свое стремление к развитию ответственной мобильности, способствуя популяризации велосипеда как транспортного средства. Мы уверены, что наша модель здесь будет пользоваться успехом", - заверила региональный директор Ofo Iberia Чэнси Ши.