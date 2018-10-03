В 2018 году Испанию посетило более 57 млн туристов

За первые восемь месяцев 2018 года в Испании побывало 57,3 млн иностранных туристов, что на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Национального института статистики (INE), гости из-за рубежа потратили за этот период в стране 62,2 млрд евро, на 2,8% больше чем в 2017 году.

В августе Испанию посетило 10,2 млн иностранцев. Год назад эта цифра была на 1,9% ниже, а расходы туристов за этот месяц выросли на 1,8% по сравнению с прошлым годом и составили 11,5 млрд евро. Среднестатистический иностранный турист потратил на поездку 1086 евро, на 2,8% больше чем в августе 2017, а средние ежедневные расходы увеличились на 6,5% до 145 евро. Продолжительность поездки сократилась и составила в среднем 7,5 дней, при этом на 8,6% выросло число туристов, приезжающих всего на сутки.

Статистика указывает на то, что с начала года поток британских туристов уменьшился почти на 3%, хотя они остаются лидерами по общему количеству визитов в Испанию – 12,9 млн за восемь месяцев. Второе место занимают французы – 8,3 млн визитов и немцы – 7,7 млн визитов. Число туристов из России выросло на 5%.

Каталония сохраняет за собой статус главного направления для иностранных туристов, хотя их общее количество в регионе сократилось на 2,7% и составило 13,4 млн. За ней следуют Балеарские и Канарские острова, которые посетили 10 млн и 9 млн туристов, соответственно. На эти три автономные области приходится и основная доля расходов иностранцев: 23%, – на Каталонию, 18% – на Канарские острова, 17,6% – на Балеарские острова.