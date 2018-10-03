На Балеарских островах хотят сделать Uber и Cabify эксклюзивной услугой

Совет по территории, энергетике и мобильности Балеарских островов обсудит новую модель регулирования услуг по аренде автомобиля с водителем (VTC), которая будет действовать на архипелаге.

С помощью новых норм власти хотят найти «баланс» между услугами, которые предоставляют такие компании как Uber и Cabify и традиционным такси, после того как Министерство развития Испнии передало этот вопрос в компетенцию региональных властей.

В совете отметили, что VTC планируется классифицировать как «сервис высокого качества» с определённым кругом пользователей.

Заседание на тему VTC и такси состоится 22 октября. По заверениям совета, в нём примут участие представители всех заинтересованных сторон. Власти Балеарских островов считают, что обсуждение вопроса на уровне автономных сообществ поможет достичь компромисса между VTC и таксистами, а также принять решения, которые смогут удовлетворить потребности обоих сервисов.

В частности, новые нормы позволят регулировать работу сервисов в городах, устанавливать технические требования к автомобилям, их количество в тот или иной период и охватывать многие другие аспекты.