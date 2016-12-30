Уровень загрязнения воздуха в Барселоне вернулся к норме

Степень загрязнения воздуха в Барселоне вновь снизилась до допустимого уровня после того, как в минувшую среду было выпущено предварительное уведомление в связи с высоким количеством микрочастиц в воздухе. Как сообщают информационные агентства Испании, их доля составляла более 160 микрограмм на кубометр. По словам заместителя мэра Жанет Санс, в четверг эта цифра опустилась ниже отметки в 100 микрограмм.

Санс напомнила, что предварительное уведомление вступает в силу после того, как процент содержания частиц превышает цифру в 160 микрограмм. Начиная со 180 ситуация считается эпизодом загрязнения. Всего за прошедший год в каталонской столице наблюдалос только два таких случая.

По словам заместителя мэра, в отличие от других городов, например, Мадрида ,в Барселоне эпизоды загрязнения воздуха не являются единичными – решение этой проблемы требует структурного подхода, в том числе запрета на движение загрязняющих среду автомобилей по Барселоне начиная с 2020 года.

Уже в конце следующего года подобные машины не смогут ездить по городу в периоды наибольшего загрязнения воздуха. В июне начнут работу "умные" паркоматы, различающие автомобили в зависимости от производимых ими выбросов.

В этом смысле Санс подчеркула важность наклеек для безвредных с точки зрения экологии автомобилей, которые распространяются Генеральным управлением дорожного движения (DGT). Разрешение на передвижение автомобилей с такой наклейкой в дни загрязнения воздуха заместитель мэра считает более эффективной мерой, нежели запрет на перемещение для автомобилей в зависимости от того, заканчивается ли номерной знак на четную или нечетную цифру, как это делается в Мадриде.