Мадридский суд приравнял автомобили Uber и Cabify к такси

Судья, рассматривающий административные дела в суде №10 Мадрида, уравнял в статусе автомобили с водителем и такси в дни, когда из-за загрязнения воздуха в городе действуют особые протоколы дорожного движения. Как сообщает El Mundo, это решение касается в том числе и сервисов Uber и Cabify. В частности, в эти периоды вышеупомянутым транспортным средствам с водителем разрешается ездить по городу на тех же основаниях, что и такси.

Данный вердикт был вынесен после подачи ходатайства ассоциацией Unauto VTC, крупнейшим в своем роде объединением компаний, которые занимаются перевозками пассажиров с водителем. Это первое в Испании решение, вынесенное в связи с ограничениями в дни особо выраженного загрязнения воздуха.

В соответствии с ним водители Uber и Cabify смогут беспрепятственно ездить по городу вне зависимости от того, заканчивается ли их номерной знак на четную или нечетную цифру. До этого момента их автомобили классифицировались как частные и подчинялись соответствующим правилам.

"Это еще один шаг к созданию альтернативы, которая позволит гражданам оставлять свои машины дома. Несмотря на то, что в критический момент не все наши сервисы функционировали в полном объеме, спрос был крайне высок", отметил директор Uber по связям с общественностью Юри Фернандес. Ранее компания сообщила о скидках в размере до 50% в категориях UberX и UberONE для пассажиров, совместно заказывающих машину в период действия 3-го и 4-го протоколов в дни загрязнения воздуха. Аналогичные меры приняла и фирма Cabify, снизившая на 15% цены на проезд на автомобилях всех категорий за исключением гибридных машин и электромобилей EcoTaxi, отвечающих европейским нормам выброса вредных веществ.