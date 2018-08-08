Уличные торговцы подпортили имидж Барселоны

Очередная волна критики обрушилась на мэрию Барселоны после инцидента на площади Каталонии, во время которого на американского туриста напали уличные торговцы.

О случившемся уже написали ряд европейских и американских СМИ, и не исключается, что правительство США может выпустить предупреждение для туристов по поводу безопасности в Барселоне.

Пострадавший от агрессии «мантерос» американец мексиканского происхождения подумывает о том, чтобы подать в суд не только на нападавших, но и на мэрию Барселоны. Турист уже уехал из каталонской столицы и продолжает путешествие по Европе.

Спустя несколько дней после происшествия в полицию поступил ещё один звонок с сообщением об агрессии со стороны «одеяльщиков». По словам очевидцев, торговец и покупательница не могли договориться о цене товара, и конфликт закончился тем, что торговец схватил женщину за волосы. К моменту прибытия полиции никого из них на месте уже не было.