В Ронде пройдёт один из самых красивых музыкальных фестивалей

Фестиваль PAUSE в этом году пройдёт во второй раз в Ронде (Малага). Он объединит в себе музыку самых разных жанров: от классики до электроники с изобразительным искусством.
На мероприятии соберутся два десятка артистов международного уровня. Среди приглашённых музыкантов – прошлогодние любимцы публики пианисты Жюльен Брокаль и Жюльен Либер, виолончелистка Камиль Томас и другие.
В роли фестивальной площадки выступает горная усадьба La Donaira, которая была названа лучшим эко-отелем класса-люкс в Испании.
Во время фестиваля будут организованы дегустации закусок и вина, а зрители могут удобно расположиться на пуфах и смотреть на звёзды, наслаждаясь музыкой. Ночная программа должна стать для зрителей сюрпризом, но аннонсируется, что она будет посвящена 5 элементам: огню, земле, воде, воздуху и духу.
PAUSE откроется 14 августа специальным бесплатным концертом в церкви Сан-Хосе в Гасторе (Кадис).
Входной билет на фестиваль стоит 50 евро, абонемент на 5 концертов обойдётся в 200 евро.
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