Туристы стали дольше задерживаться на Коста-дель-Соль

Число ночевок иностранных туристов в августе на побережье Коста-дель-Соль увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные испанского Национального института статистики.

Глава по туризму Коста-дель-Соль Элиас Бендодо заявил, что в его регионе в этом году отмечается «значительный прогресс. В августе 2016-го гости побережья провели на нем 1,742 млн ночей, тогда как годом ранее цифра была равна 1,581 млн. Иностранные туристы заменили внутренних, интерес со стороны которых в этом году несколько ослаб.

За первые восемь месяцев года число ночевок увеличилось на 14,2%. По словам Элиаса Бендодо, данные показывают что международный туризм всё больше укрепляется на Коста-дель-Соль.

Средняя продолжительность пребывания гостей побережья в августе этого года составила 4,37 дня, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Число сотрудников, занятых в туристическом бизнесе, в августе увеличилось на 7,7% и составило 16 429.