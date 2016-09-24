Испанский паспорт занял второе место среди самых «могущественных» в мире

Испанский паспорт с каждым разом становится все более ценным: в очередном рейтинге Passport Index, составители которого оценивают «могущество» национальных документов 200 стран, в этом году он занял второе место. Как сообщает издание Expansión, при подготовке списка эксперты консалтинговой фирмы Arton Capital руководствовались числом стран, которые обладатели тех или иных паспортов могут посетить без визы.

В прошлом году Испания делила шестое место с Норвегией, Португалией, Ирландией и Бельгией, а в этом году разместилась на второй позиции вместе с Финляндией, Францией, Швейцарией и Великобританией, которая в 2015 возглавляла список вместе с США. Таким образом, жители вышеперечисленных стран могут без ограничений посетить 157 стран, что подразумевает существенную экономию времени и затрат. Первое место в нынешнем году заняли Германия и Швеция, обладатели паспортов которых имеют право на безвизовый въезд в 158 стран.

Третье место поделили Дания, Италия, Нидерланды, Бельгия, Южная Корея и Норвегия (156 стран). За ними следуют Сингапур, Люксембург, Австрия, Португалия и США (155 стран). Замыкают пятерку Греция, Ирландия и Япония (154 страны).

В свою очередь, последнее место в рейтинге досталось Афганистану, граждане которого могут въехать без визы только в 24 страны. Чуть лучше оказались результаты Пакистана (27), Ирака (29) и Сомали (31 государство).