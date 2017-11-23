Туристов в Испании будут знакомить с особенностями разведения боевых быков

Культура разведения боевых быков имеет множество поклонников среди жителей Испании и иностранцев, и именно они чаще всего приобретают туристические пакеты, включающие в себя посещения животноводческих хозяйств. Процесс выращивания таких животных очень отличается от разведения обычного крупного рогатого скота. Эти особенности и превращают его в туристическую достопримечательность, с каждым разом пользующуюся все большим спросом, пишет Efetur.

Десятки хозяйств по всей Испании открыли свои двери для посетителей, чтобы познакомить их с миром боя быков. Стандартный пакет, как правило, включает в себя посещение загонов, где пасутся стада. Особого внимания в этом смысле заслуживает поместье Cebada Gago, расположенное в Медина-Сидонии (провинция Кадис), чьи быки занимают важное место в программе праздника Сан-Фермин. Через сайт хозяйства можно заказать экскурсию по его полям, где пасутся животные, и из первых рук узнать, как проходит их жизнь от рождения и до выхода на арену. Гостям рассказывают, как клеймят быков и как их отбирают для корриды в ходе особых испытаний, именуемых тьента. Продолжительность экскурсии составляет полтора часа, а ее стоимость колеблется от 10 до 20 евро за человека. Максимальный размер группы составляет 50 человек. К загонам посетителей подвозят в прицепах или на внедорожниках.

Хозяйство Dehesa La Calera также предлагает туристам посещение своих ферм, расположенных в Херене (Севилья) и Галапагаре (Мадрид), где обитают 750 быков. Экскурсии здесь проводятся на тракторе, внедорожнике или даже на лошадях. Программу можно дополнить множеством других развлечений – от боев с тореро-любителем и конной корриды до обедов и ужинов в прилегающем к хозяйству имении. Стоимость визита составляет 20 евро с человека, а его продолжительность – 2,5 часа. Среди иностранных гостей спросом пользуются в основном экскурсии, а среди национальных туристов, большинство которых приезжает из Мадрида, Севильи и Барселоны, - бои и прочие подобные мероприятия.

В провинции Саламанка, в свою очередь, местные власти реализуют инициативу "Боевой бык и луга", к которой присоединились уже 14 специализированных хозяйств. Одно из них, José Cruz, проводит конные прогулки и приглашает гостей провести ночь в имении или посетить арену, где проводится тьента. В другом поместье, Carreros de Fuenterroble, посетителей ждет знакомство не только с миром быков, но и со впечатляющим табуном лошадей и экспозицией тематического музея, история которого берет свое начало в 1880 году.