Рождественский сезон в парке PortAventura начнется уже в эту субботу

25 ноября в парке PortAventura World начнется рождественский сезон, который продлится до 7 января, сообщают информационные агентства Испании. Праздничная программа включает в себя особое убранство и множество различных мероприятий и развлечений, сообщают информационные агентства Испании.

Компанию самым маленьким гостям комплекса составят персонажи секции SésamoAventura, а также гномы и другие волшебные существа. Улицы PortAventura украсят более сотни елок, центральное место среди которых займет восьмиметровое дерево в парке Ferrari Land.

Помимо этого, гостей ждут спектакль на льду Angels on Ice с участим зарубежных фигуристов и шоу цветных пузырей Winter Magic Bubblebou. 4 и 5 января по парку пройдет традиционное шествие волхвов.

PortAventura World также предложит своим посетителям полный сюрпризов маршрут "Зачарованный лес", который приведет их к домику Санта-Клауса, в испанской традиции именуемого Папа Ноэлем, и представление Magic Christmas.

В праздничные дни в ресторанах будут подавать особое меню, а стандартное музыкальное сопровождение сменится рождественским. Отели парка, в свою очередь, представят специальную программу на рождественскую и новогоднюю ночи.