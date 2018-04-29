Туристка рассказала, как её преследовал призрак в Испании

Британская туристка уверена, что на фото из её отпуска в Испании запечатлён призрак. 45-летняя мать троих детей отдыхала с семьёй в Салоу (Таррагона). Когда она рассматривала снимки из отпуска, на одной из фотографий она обратила внимание на руку за спиной своей дочери, изогнутую неестественным образом. На другом снимке женщина заметила за заднем плане голову неизвестного человека.

В беседе с изданием The Sun Online британка сообщила, что во время пребывания в Испании никто из членов семьи не встречался с призраком лицом к лицу. При этом она утверждает, что во время этой поездки происходили странные вещи: слышался непонятный шёпот или звонил дверной звонок, хотя за дверью никого не было.