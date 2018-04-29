Женщины в декрете смогут пользоваться услугами Iberia Plus

Авиакомпания Iberia сохранит особый статус Iberia Plus для женщин во время декретного отпуска.

Чтобы воспользоваться привилегиями, владелицам карт лояльности Iberia Plus следует заранее поставить авиакомпанию в известность по адресу baby@iberia.es и предоставить документы, подтверждающие декретный отпуск.

В прошлом году специальными привилегиями Iberia Plus воспользовалось около 180 женщин.

Беременным клиенткам Iberia рекомендует, начиная с 28 недели, консультироваться с врачами по поводу перелётов, а с 36 недели – воздерживаться от полётов из соображений безопасности для ребёнка. При наличии острой необходимости лететь самолётом на большом сроке беременным женщинам на стойке регистрации необходимо предъявить соответствующее разрешение врача.