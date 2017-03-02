Туристам расскажут о роли женщин в истории Бильбао

В период с 1 марта по 30 апреля мэрия Бильбао организует туристические маршруты по районам Сорросаурре и Олабеага, которые будут посвящены индивидуальному и коллективному вкладу женщин в развитие города. Как сообщают информационные агентства Испании, инициатива, запущенная в прошлом году, приурочена к Международному женскому дню. Экскурсии получили название «Женщины в Сорросаурре и Олабеаге: прошлое, настоящее и будущее».

Маршруты проходят через точки, обычно остающиеся за пределами традиционных туристических маршрутов по Бильбао, однако сыгравшие схожую роль в развитии города. Стратегическое расположение зон Сорросаурре и Олабеага на берегу реки привело к концентрации в них морской и навигационной деятельности, которая впоследствии оказала влияние на их индустриальное развитие. Весомый вклад в него внесли местные женщины, которые трудились на фабриках и даже работали бурлачками.

Экскурсии продолжительностью полтора часа будут проводиться со вторника по субботу. В пятницу они будут осуществляться на баскском языке. Для участия в них необходимо предварительно записаться по телефонам 010 или 94 401 00 10, которые работают с 8:00 до 20:00. К услугам тех, кто захочет организовать индивидуальные экскурсии, в туристических бюро города и зданиях муниципальных советов распространяются информационные брошюры. Кроме того, необходимая информация опубликована на сайте мэрии города.