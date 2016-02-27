Транспортная компания Trasmediterranea увеличила флот на Балеарских островах

Компания Trasmediterranea запускает новое судно Forza, которое будет курсировать между материковой Испанией и Балеарскими островами. Forza вмещает 1000 пассажиров. Его длина – 2200 метров.

Таким образом, теперь компания располагает флотом в шесть судов – пятью пассажирскими паромами и одним грузовым кораблем. Все они выполняют рейсы, связывающие Майорку, Менорку, Форментеру и Ибицу с Валенсией и Барселоной.

Trasmediterranea занимается пассажирскими перевозками на Балеарских островах уже почти 100 лет.