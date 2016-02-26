В Испании наградили сеть отелей с лучшей репутацией среди постояльцев

В общей сложности 103 испанских отеля группы компаний NH Hotel Group получили награду Guest Review Awards, которую портал Booking присваивает лучшим гостиницам. Как сообщают информагентства Испании, по состоянию на 31 декабря 2015 года 103 вышеупомянутых отеля имели среднюю пользовательскую оценку в 8,6 из 10 возможных баллов.

Отели-победители относятся ко всем брендам NH Hotel Group, представленным в Испании, в том числе NH Hotels, Hesperia и NH Collection.

Получившие высокие оценки туристов отели NH разбросаны по всей территории Испании: в Мадриде, Андалусии, Эстремадуре, Валенсии, Мурсии, Каталонии, Стране Басков, Наварре, Арагоне, Риохе, Сантандере, Галисии, на Канарских и Балеарских островах, в Кастилии – Ла-Манче и Кастилии и Леоне.