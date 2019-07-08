The Guardian включила 5 испанских пляжей в список лучших в Европе

Британская газета The Guardian составила топ-40 пляжей Европы. Пять из них находятся в Испании. Составлением рейтинга занимались авторы, специализирующиеся на путешествиях и туризме. У Испании пять мест в этом рейтинге. Вот эти пляжи:
Playa de la Concha (Сан-Себастьян)
«Это самый красивый городской пляж в Испании», - пишут эксперты.
El Rompido (Уэльва)
Длинный пляж, окруженный соснами. Песок здесь похож на сахарную пудру, отмечает The Guardian и рекомендует попробовать местные креветки в одном из прибрежных ресторанчиков.
Playa de los Muertos (Альмерия)
«Нежный песочек, кристальная бирюзовая вода и рыбы для дайверов», - описывают трэвэл-журналисты преимущества этого места.
Playa de Poo (Льянес)
Прекрасный пляж в Астурии, подчеркивает Guardian. «Во время прилива здесь образуется бассейн чистой и тёплой воды с небольшими глубинами», - пишет издание и рекомендует отправиться сюда с маленькими детьми - им здесь будет комфортно.
Aiguablava (Бегур)
Небольшой пляж в Жироне с чистой сине-зеленой водой и белым песком. Здесь можно не только поплавать и понырять с маской, но и неплохо перекусить. Отдельного упоминания заслуживает и живописная дорога к пляжу.Темы: Туризм