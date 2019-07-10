Испания - среди стран, где туристы из России чаще всего контактируют с полицией

Испания попала в число стран, в которых туристы из России чаще всего сталкивались с сотрудниками правоохранительных органов. Однако, как правило, это позитивный опыт общения.
«Большинство опрошенных Aviasales российских туристов контактировали с полицией в Италии и Испании (по 8% голосов)», — рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис.
По его словам, в Испании россиян нередко полиция подвозит до нужного места. «В Барселоне одна туристка легла отдохнуть на площади, к ней подошли полицейские и попросили перелечь на другое место, поскольку здесь небезопасно, машины ее не заметят», — рассказал эксперт.Темы: Туризм Русская Испания