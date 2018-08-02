Таксисты устроили вечеринку во время забастовки на главном проспекте Барселоны

Испанские СМИ распространили кадры, на которых видно как немногочисленная группа таксистов веселится под громкую тяжёлую музыку, пьёт пиво и зажигает бенгальские огни, в то время как некоторые окружающие смотрят на них с недоумением. Многие участники протестной акции сочли, что такое поведение неуместно для забастовки. На следующий день та же группа таксистов повторила вечеринку.

В другом месте на Гран-Вии, напротив Университета Барселоны поставили надувной бассейн, который должен спасать бастующих от жары.

Сектор такси протестует уже несколько дней. Таксисты не согласны с существующими нормами для компаний, которые используют лицензии на предоставление в аренду автомобиля с водителем, таких как Uber и Cabify.