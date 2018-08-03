В десятке самых популярных пляжей Instagram - сразу два испанских

Из десяти самых фотографируемых пляжей мира два находятся в Испании...

Туристический портал Holidu провёл исследование и составил рейтинг популярности пляжей мира среди пользователей приложения Instagram. Для создания рейтинга было проанализировано количество хэштегов для каждого пляжа в соцсети. Исследование охватило более 500 пляжей в разных уголках света.

Пляж Barceloneta в столице Каталонии занял вторую строчку рейтинга. Самый большой пляж Барселоны часто попадает в объективы, благодаря своей доступности – к нему просто добраться даже на общественном транспорте.

Восьмое место занял пляж Inglés на острове Гран-Канария, который покорил инстаграмеров своей многогранностью. Здесь можно насладиться как тихим отдыхом, так и водными видами спорта.

Лидером по количеству хэштегов оказался Bondi Beach в Австралии.