Служба безопасности аэропорта Мадрида объявила забастовку с 24 августа по 3 сентября

Профсоюз сотрудников службы безопасности аэропорта Мадрида «Барахас» объявил о проведении забастовки в период с 24 августа по 3 сентября.

С помощью забастовки охранники хотят добиться от своего работодателя, компании Ilunion, соблюдения условий трудового договора.

Ilunion в апреле этого года получила контракт на оказание услуг по досмотру пассажиров на 58,2 млн евро. Как отмечают в профсоюзе, компания не выполняет ряд обязательств, в том числе связанных с предоставлением бонусов, сменным графиком и другим условиям, договорённость по которым была достигнута с Министерством развития в сентябре 2017 года в целях улучшения положения работников.

В профессиональном объединении также сообщили, что некоторые сотрудники аэропорта уже обратились в суд с иском против компании.