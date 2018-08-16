Пассажиры парома Дения-Пальма возмущены отсутствием кондиционера

Клиенты судоходной компании Baleària жалуются на невыносимые условия, которые им пришлось терпеть на рейсе в понедельник 13 августа. На пароме, следовавшем из Дении в Пальму, не работала система кондиционирования воздуха, что стало причиной негодования пассажиров.

Как сообщают клиенты, после выхода парома из порта температура внутри быстро повышалась, а когда стало понятно, что кондиционеры выключены, пассажиры начали протестовать и требовать включить приборы. Многие жаловались на дискомфорт, плохое самочувствие, а также отсутствие информации. По их словам, когда они обратились за объяснениями к сотрудникам, те лишь заявили, что кондиционер начнёт работать позже.

Паром Baleària отправляется из Дении в 17:00 и делает остановку на Ибице, которая длится целый час. Когда корабль прибыл в порт Ибицы, пассажиры попросили сойти на берег, чтобы подышать воздухом, но им отказали, пригрозив вовсе снять с рейса.