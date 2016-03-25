Севилья – самое популярное направление в Страстную неделю

Самым востребованным среди испанцев направлением для отпуска по случаю Страстной недели оказалась Севилья. Соответствующие данные были получены поисковиком Gopili. Далее в рейтинге следуют Кордова, Лиссабон, Порту, Барселона, Мадрид, Париж, Лондон, Сантьяго-де-Компостела и Кадис.

Для путешествий в вышеозначенный период отдыхающие чаще всего пользуются автобусом (34%), поездом (27%), самолетом (25%) и автомобиль по системе каршеринга (14%). Средний размер затрат на дорогу при этом составляет 73,3 евро в оба конца.

В свою очередь, наиболее популярными национальными направлениями среди иностранцев были признаны Барселона, Мадрид, Тенерифе, Аликанте, Гранада, Валенсия, Севилья, Лансароте, Гран-Канария и Малага.

Чаще всего в Страстную неделю путешествуют представители возрастной группы от 25 до 34 лет. За ними следуют туристы в возрасте от 35 до 44 лет. Реже всех в дорогу отправляются пожилые люди старше 65 лет. Женщины при этом путешествуют чаще мужчин.